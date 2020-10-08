События

21:35 08.10.2020

Трамп считает Байдена способным лишь на разговоры, а не на решение проблем

1 мин читать
Трамп считает Байдена способным лишь на разговоры, а не на решение проблем

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что страна добилась "огромного прогресса" в борьбе с пандемией коронавируса, а его соперник по президентской гонке Джо Байден лишь делает пустые заявления.

"Мой оппонент, как вы знаете, только говорит, но ничего не сделал за 47 лет", - сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в твиттер.

"Я сделал больше за 47 месяцев, чем он - за 47 лет", - отметил американский лидер.

По его словам, если бы Байдену нужно было руководить страной в нынешней ситуацией с коронавирусом COVID-19, то "в течение нескольких лет он бы не смог приблизиться" к результатам, которых удалось добиться администрации Трампа.

Он добавил, что Байден во время эпидемии свиного гриппа Н1N1 "не знал, что он делает". "А я знаю, что я делаю. О пожилых людях позаботятся, и обо всех позаботятся", - заверил президент США.

Теги: #президент #сша #критика #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:59 08.10.2020
Минфин США ввел санкции против 18 крупных банков Ирана

Минфин США ввел санкции против 18 крупных банков Ирана

19:15 08.10.2020
Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку - пресс-секретарь

Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку - пресс-секретарь

16:59 08.10.2020
Трамп отказался участвовать в виртуальных дебатах с Байденом

Трамп отказался участвовать в виртуальных дебатах с Байденом

13:27 08.10.2020
Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

07:10 08.10.2020
Трамп планирует вернуться к предвыборной кампании уже на следующей неделе

Трамп планирует вернуться к предвыборной кампании уже на следующей неделе

05:38 08.10.2020
Пенс заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова до конца года

Пенс заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова до конца года

03:11 08.10.2020
Остающиеся в Афганистане американские военные должны вернуться домой к Рождеству – Трамп

Остающиеся в Афганистане американские военные должны вернуться домой к Рождеству – Трамп

02:10 08.10.2020
Трамп: Китай заплатит большую цену за COVID-19

Трамп: Китай заплатит большую цену за COVID-19

00:26 08.10.2020
Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

20:18 07.10.2020
У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача

У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

Все пожары в экосистемах на территории Луганской области ликвидированы

В Украине за сутки 5397 заболевших Covid-19, 2263 выздоровели, 93 больных скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Встреча Зеленского с герцогом и герцогиней Кембриджскими 7 октября прошла в очень теплой атмосфере – пресс-секретарь

Сотрудников налоговой во Львове уличили в систематическом взяточничестве

IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

Временно поверенная в делах США обсудила с Малюськой судебную реформу и борьбу с коррупцией в Украине - посольство

В Европе фиксируют рекорды по приросту новых случаев коронавируса и ужесточают ограничения

СБУ блокировала в Киеве деятельность финансируемой из РФ "ботофермы"

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

Только 13% поломок смартфонов гарантийные, 73% механические, еще 12% "утопленники" - статистика Vodafone Retail

Нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет заместитель командующего УДА Андрей Шираскин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА