Трамп считает Байдена способным лишь на разговоры, а не на решение проблем

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что страна добилась "огромного прогресса" в борьбе с пандемией коронавируса, а его соперник по президентской гонке Джо Байден лишь делает пустые заявления.

"Мой оппонент, как вы знаете, только говорит, но ничего не сделал за 47 лет", - сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в твиттер.

"Я сделал больше за 47 месяцев, чем он - за 47 лет", - отметил американский лидер.

По его словам, если бы Байдену нужно было руководить страной в нынешней ситуацией с коронавирусом COVID-19, то "в течение нескольких лет он бы не смог приблизиться" к результатам, которых удалось добиться администрации Трампа.

Он добавил, что Байден во время эпидемии свиного гриппа Н1N1 "не знал, что он делает". "А я знаю, что я делаю. О пожилых людях позаботятся, и обо всех позаботятся", - заверил президент США.