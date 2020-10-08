Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Британское агентство UK Export Fina может предоставить Украине кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Решение о привлечении UK Export Finance на украинский рынок и подписания этого Меморандума является знаком доверия и поддержки со стороны Великобритании тех трансформационных изменений, которые сейчас происходят в Украине. Убежден, что это откроет новые возможности для партнерства между экономиками наших стран, в частности в сферах обороны и безопасности, возобновляемых источников энергии и транспортной инфраструктуры", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как сообщается, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, подписан Меморандум о взаимопонимании между государственным секретарем британской королевы Елизаветы II, действующий через департамент по обеспечению экспортных кредитов, который функционирует под названием UK Export Finance, и Кабинетом министров Украины, представленным министром финансов Украины.

"Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинско-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины", - подтвердил Зеленский.

Как отмечается, UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Кредиты будут выдаваться на 10 лет под очень привлекательную ставку - 2,5% в евро и 3,5% - в фунтах стерлингов. Льготный период кредита, когда можно не выплачивать проценты, - три года, уровень локализации британской доли производства - 20%, а это самая низкая аналогичное требование среди других экспортно-кредитных агентств Запада. Это означает, что кредит может выдаваться при условии вовлеченности британских производителей только на пятую часть.

В соответствии с документом, британское экспортно-кредитное агентство UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта.

Поддержку UKEF смогут привлечь конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины.

"Эти средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных областях, как безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение. Но мы не ограничиваемся только ими", - подчеркнул Зеленский.