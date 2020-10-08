Встреча Зеленского с герцогом и герцогиней Кембриджскими 7 октября прошла в очень теплой атмосфере – пресс-секретарь

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон 7 октября прошла в очень теплой атмосфере, отмечает пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

"Встреча прошла в очень теплой атмосфере. Всегда есть магия во встрече с Королевской семьей. Президент Украины во время аудиенции 7 октября пригласил Их Королевские Высочества герцога и герцогиню Кембриджских посетить Украину. Президент Украины говорил о важности отношений между нашими народами и поблагодарил Их Королевские Высочества за теплый прием", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.