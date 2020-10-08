События

20:26 08.10.2020

Встреча Зеленского с герцогом и герцогиней Кембриджскими 7 октября прошла в очень теплой атмосфере – пресс-секретарь

1 мин читать
Встреча Зеленского с герцогом и герцогиней Кембриджскими 7 октября прошла в очень теплой атмосфере – пресс-секретарь

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон 7 октября прошла в очень теплой атмосфере, отмечает пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

"Встреча прошла в очень теплой атмосфере. Всегда есть магия во встрече с Королевской семьей. Президент Украины во время аудиенции 7 октября пригласил Их Королевские Высочества герцога и герцогиню Кембриджских посетить Украину. Президент Украины говорил о важности отношений между нашими народами и поблагодарил Их Королевские Высочества за теплый прием", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Теги: #зеленский #визит #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:24 08.10.2020
Украина последовательно реализует все согласованные с МВФ реформы, а Нацбанк есть и будет независимым – Зеленский на встрече с инвесторами в украинские ценные бумаги

Украина последовательно реализует все согласованные с МВФ реформы, а Нацбанк есть и будет независимым – Зеленский на встрече с инвесторами в украинские ценные бумаги

20:07 08.10.2020
Зеленский призвал британские финансовые круги инвестировать в Украину, участвовать в проекте создания Киев-Сити

Зеленский призвал британские финансовые круги инвестировать в Украину, участвовать в проекте создания Киев-Сити

17:05 08.10.2020
Зеленский обсудил с Джонсоном необходимость улучшения торговых отношений между Украиной и Великобританией

Зеленский обсудил с Джонсоном необходимость улучшения торговых отношений между Украиной и Великобританией

14:25 08.10.2020
Зеленский в ходе визита в Лондон указал на необходимость предоставления Украине ПДЧ – Кулеба

Зеленский в ходе визита в Лондон указал на необходимость предоставления Украине ПДЧ – Кулеба

13:27 08.10.2020
Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

13:03 08.10.2020
Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

20:52 07.10.2020
Аваков договорился с главой МВД Великобритании о совместной борьбе с киберпреступностью и нелегальной миграцией

Аваков договорился с главой МВД Великобритании о совместной борьбе с киберпреступностью и нелегальной миграцией

20:34 07.10.2020
Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

19:36 07.10.2020
Кулеба обсудил с главой МИД Великобритании развитие торговли, инвестиций и участие в будущей Крымской платформе

Кулеба обсудил с главой МИД Великобритании развитие торговли, инвестиций и участие в будущей Крымской платформе

18:43 07.10.2020
Зеленский пригласил принца Уильяма и Кейт Мидлтон посетить Украину

Зеленский пригласил принца Уильяма и Кейт Мидлтон посетить Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

Все пожары в экосистемах на территории Луганской области ликвидированы

В Украине за сутки 5397 заболевших Covid-19, 2263 выздоровели, 93 больных скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп считает Байдена способным лишь на разговоры, а не на решение проблем

Великобритания может предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов

Сотрудников налоговой во Львове уличили в систематическом взяточничестве

Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку - пресс-секретарь

IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

Временно поверенная в делах США обсудила с Малюськой судебную реформу и борьбу с коррупцией в Украине - посольство

В Европе фиксируют рекорды по приросту новых случаев коронавируса и ужесточают ограничения

СБУ блокировала в Киеве деятельность финансируемой из РФ "ботофермы"

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

Только 13% поломок смартфонов гарантийные, 73% механические, еще 12% "утопленники" - статистика Vodafone Retail

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА