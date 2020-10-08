СБУ блокировала в Киеве деятельность финансируемой из РФ "ботофермы"

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", которую спонсировали с территории РФ.

Как сообщает пресс-центр СБУ в четверг, установлено, что специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях.

"Они распространяли ложную информацию для манипулирования общественным мнением накануне местных выборов. Для организации противоправной деятельности организаторы "ботофермы" использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи", - указано в сообщении.

Кроме того, СБУ зафиксировала, что мощности указанной "ботофермы" использовались отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование. Также изъято более 6 тыс. SIM-карт, черновые записи регистрации пользователей соцсетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности Украины.

В рамках досудебного следствия по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины проверяются факты причастности к функционированию указанных комплексов представителей спецслужб РФ.