События

18:36 08.10.2020

СБУ блокировала в Киеве деятельность финансируемой из РФ "ботофермы"

1 мин читать
СБУ блокировала в Киеве деятельность финансируемой из РФ "ботофермы"

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", которую спонсировали с территории РФ.

Как сообщает пресс-центр СБУ в четверг, установлено, что специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях.

"Они распространяли ложную информацию для манипулирования общественным мнением накануне местных выборов. Для организации противоправной деятельности организаторы "ботофермы" использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи", - указано в сообщении.

Кроме того, СБУ зафиксировала, что мощности указанной "ботофермы" использовались отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование. Также изъято более 6 тыс. SIM-карт, черновые записи регистрации пользователей соцсетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности Украины.

В рамках досудебного следствия по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины проверяются факты причастности к функционированию указанных комплексов представителей спецслужб РФ.

Теги: #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 08.10.2020
Боевик "ЛНР" приговорен к 5,5 годам заключения – СБУ

Боевик "ЛНР" приговорен к 5,5 годам заключения – СБУ

13:56 08.10.2020
НАБУ и СБУ проводят обыски в рамках дела о незаконной продаже 32 барж Дунайского пароходства за границу

НАБУ и СБУ проводят обыски в рамках дела о незаконной продаже 32 барж Дунайского пароходства за границу

20:51 07.10.2020
СБУ задержала двух иностранцев, планировавших создать в Украине ячейку международной террористической группировки неонацистов

СБУ задержала двух иностранцев, планировавших создать в Украине ячейку международной террористической группировки неонацистов

15:39 07.10.2020
СБУ планирует обратиться в профильный комитет Рады за разрешением проведения налоговых проверок

СБУ планирует обратиться в профильный комитет Рады за разрешением проведения налоговых проверок

14:20 07.10.2020
Сотрудники Госналоговой и коммерческих банков причастны к деятельности причинившего миллиардные убытки государству конвертцентра – СБУ

Сотрудники Госналоговой и коммерческих банков причастны к деятельности причинившего миллиардные убытки государству конвертцентра – СБУ

12:40 07.10.2020
Госспецсвязи создает Экспертный совет по информационной и кибербезопасности

Госспецсвязи создает Экспертный совет по информационной и кибербезопасности

10:19 07.10.2020
Офис генпрокурора и СБУ прекратили деятельность конвертцентра, причинившего миллиардные убытки государству

Офис генпрокурора и СБУ прекратили деятельность конвертцентра, причинившего миллиардные убытки государству

15:50 06.10.2020
В СБУ опровергли свою причастность к письму в "Евросолидарность", которая требовала расследования

В СБУ опровергли свою причастность к письму в "Евросолидарность", которая требовала расследования

15:30 06.10.2020
В "Евросолидарности" ждут объяснений от СБУ по поводу письма относительно кандидатов на выборах в Донецкой области

В "Евросолидарности" ждут объяснений от СБУ по поводу письма относительно кандидатов на выборах в Донецкой области

09:48 05.10.2020
В Ужгороде 9 октября пройдут антитеррористические учения

В Ужгороде 9 октября пройдут антитеррористические учения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

Все пожары в экосистемах на территории Луганской области ликвидированы

В Украине за сутки 5397 заболевших Covid-19, 2263 выздоровели, 93 больных скончались

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотрудников налоговой во Львове уличили в систематическом взяточничестве

Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку - пресс-секретарь

IATA зафиксировала 44 случая передачи COVID в полете, сравнила риск заразиться с ударом молнии

Временно поверенная в делах США обсудила с Малюськой судебную реформу и борьбу с коррупцией в Украине - посольство

В Европе фиксируют рекорды по приросту новых случаев коронавируса и ужесточают ограничения

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

Только 13% поломок смартфонов гарантийные, 73% механические, еще 12% "утопленники" - статистика Vodafone Retail

Нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет заместитель командующего УДА Андрей Шираскин

Суд по "делу Шеремета" отстранил от участия в процессе одного из присяжных, следующее заседание состоится 21 октября

В Николаевской области произошло ДТП с участием семи автомобилей, пострадал один человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА