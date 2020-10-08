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18:22 08.10.2020

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

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Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

Российские наемники с начала суток три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 8 октября, зафиксировано три нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, противник совершил три неприцельные очереди из стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески, а вблизи Опытного - дистанционное минирование украинских позиций, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2 и то же оружие, используя традиционные боеприпасы", - говорится в сводке штаба ООС, опубликованной на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

"Потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

Теги: #оос
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