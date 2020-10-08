Только 13% поломок смартфонов гарантийные, 73% механические, еще 12% "утопленники" - статистика Vodafone Retail

Мобильный оператор "Vodafone Украина" проанализировал статистику обращений покупателей, которые застраховали свои смартфоны при покупке в магазинах Vodafone Retail по программе "СмартОК".

Наиболее частой причиной обращений в 2019-2020 годах были механические повреждения телефона - 73% всех застрахованных смартфонов, которые принесли для ремонта или получения выплат в магазины Vodafone Retail. Они пережили падение с высоты, удар или оказались механически повреждены другими предметами.

Еще 12% клиентов утопили свой смартфон. При этом всего 13% застрахованных смартфонов пережили гарантийную поломку и только 2% смартфонов стали жертвами кражи или других противоправных действий.

Как отмечается в сообщении оператора, в 2019 году каждый четвертый смартфон был продан со страховкой, которая охватывает большинство популярных причин выхода телефона из строя: механическое повреждение, контакт с жидкостью, гарантийные поломки, кражи.

Согласно статистике страховой компании-партнера Vodafone Retail, около 45% владельцев смартфонов случайно разбивают экран.

"Каждый второй владелец смартфона в мире разбивал его дисплей. В 50% случаев это случайное выпадение из рук, 32% – выпадение из кармана, 27% – падение с колен во время вставания. Реже экран смартфона разбивается из-за того, что гаджет бросили в стену - только 5% случаев", - отмечается в сообщении.

При этом почти 23% владельцев "умных" телефонов продолжают использовать их, несмотря на дисплей, который режет им пальцы. Около 42% пользователей заявляют, что высокая стоимость замены стекла стала главной причиной отказа в замене экрана.