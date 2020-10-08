События

18:14 08.10.2020

Только 13% поломок смартфонов гарантийные, 73% механические, еще 12% "утопленники" - статистика Vodafone Retail

2 мин читать
Только 13% поломок смартфонов гарантийные, 73% механические, еще 12% "утопленники" - статистика Vodafone Retail

Мобильный оператор "Vodafone Украина" проанализировал статистику обращений покупателей, которые застраховали свои смартфоны при покупке в магазинах Vodafone Retail по программе "СмартОК".

Наиболее частой причиной обращений в 2019-2020 годах были механические повреждения телефона - 73% всех застрахованных смартфонов, которые принесли для ремонта или получения выплат в магазины Vodafone Retail. Они пережили падение с высоты, удар или оказались механически повреждены другими предметами.

Еще 12% клиентов утопили свой смартфон. При этом всего 13% застрахованных смартфонов пережили гарантийную поломку и только 2% смартфонов стали жертвами кражи или других противоправных действий.

Как отмечается в сообщении оператора, в 2019 году каждый четвертый смартфон был продан со страховкой, которая охватывает большинство популярных причин выхода телефона из строя: механическое повреждение, контакт с жидкостью, гарантийные поломки, кражи.

Согласно статистике страховой компании-партнера Vodafone Retail, около 45% владельцев смартфонов случайно разбивают экран.

"Каждый второй владелец смартфона в мире разбивал его дисплей. В 50% случаев это случайное выпадение из рук, 32% – выпадение из кармана, 27% – падение с колен во время вставания. Реже экран смартфона разбивается из-за того, что гаджет бросили в стену - только 5% случаев", - отмечается в сообщении.

При этом почти 23% владельцев "умных" телефонов продолжают использовать их, несмотря на дисплей, который режет им пальцы. Около 42% пользователей заявляют, что высокая стоимость замены стекла стала главной причиной отказа в замене экрана.

Теги: #ремонт #vodafone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 08.10.2020
"Vodafone Украина" продлевает предложение "YouTube без перерывов" с нетарифицированным доступом к видеосервису

"Vodafone Украина" продлевает предложение "YouTube без перерывов" с нетарифицированным доступом к видеосервису

21:03 06.10.2020
В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничивают движение из-за ремонта– КГГА

В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничивают движение из-за ремонта– КГГА

18:12 05.10.2020
Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

14:19 02.10.2020
"Vodafone Украина" запустил 4G-сеть в диапазоне 900 МГц в Полтавской области

"Vodafone Украина" запустил 4G-сеть в диапазоне 900 МГц в Полтавской области

05:34 26.09.2020
Ремонт Закарпатской филармонии будет включен в "Большое строительство" в культуре 2021 - Зеленский

Ремонт Закарпатской филармонии будет включен в "Большое строительство" в культуре 2021 - Зеленский

15:22 25.09.2020
"Vodafone Украина" добавил в Village Routes пять маршрутов по Киевской области

"Vodafone Украина" добавил в Village Routes пять маршрутов по Киевской области

16:47 23.09.2020
"Vodafone Украина" запустил 4G LTE 900 МГц в Ивано-Франковске

"Vodafone Украина" запустил 4G LTE 900 МГц в Ивано-Франковске

16:26 23.09.2020
"Vodafone Украина" за открытие операторских данных при четком определении параметров подлежащей обнародованию информации

"Vodafone Украина" за открытие операторских данных при четком определении параметров подлежащей обнародованию информации

16:43 21.09.2020
Транспортировка газа через ГИС "Будинце" возобновится утром 22 сентября - ОГТСУ

Транспортировка газа через ГИС "Будинце" возобновится утром 22 сентября - ОГТСУ

19:18 18.09.2020
RDS досрочно отремонтировала 37 км дороги Н-01 в Черкасской области и выиграла тендеры еще на 35 км

RDS досрочно отремонтировала 37 км дороги Н-01 в Черкасской области и выиграла тендеры еще на 35 км

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

Все пожары в экосистемах на территории Луганской области ликвидированы

В Украине за сутки 5397 заболевших Covid-19, 2263 выздоровели, 93 больных скончались

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

Нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет заместитель командующего УДА Андрей Шираскин

Суд по "делу Шеремета" отстранил от участия в процессе одного из присяжных, следующее заседание состоится 21 октября

В Николаевской области произошло ДТП с участием семи автомобилей, пострадал один человек

В Польше ужесточают масочный режим из-за резкого роста случаев COVID-19

В Кировоградской области запретили массовые мероприятия - ОГА

В Киевской области растет количество госпитализированных с COVID-19

Зеленский обсудил с Джонсоном необходимость улучшения торговых отношений между Украиной и Великобританией

Затяжной военный конфликт будет оказывать давление на банки Азербайджана и Армении - Moody's

В Киеве в 2021 году откроют городской детский кардиоцентр - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА