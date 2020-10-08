Суд по "делу Шеремета" отстранил от участия в процессе одного из присяжных, следующее заседание состоится 21 октября

Шевченковский районный суд Киева отстранил одного из присяжных от участия в деле по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в четверг представитель обвинения заявил ходатайство об отстранении от участия в судебном заседании присяжного Юрия Михайленко на основании того, что тот сокрыл информацию о постоянном месте жительства. Ранее об отводе этого присяжного просила защита обвиняемых.

По словам прокурора, присяжный Михайленко проживает в настоящее время не в Шевченковском районе столицы, а в одном из сел Вышгородского района, соответственно не может быть присяжным в Шевченковском районном суде столицы.

Суд удовлетворил это ходатайство и отстранил от участия в судебном заседании присяжного Михайленко. В настоящее время в заседании объявлен технический перерыв, для автоматического определения присяжного из числа запасных.

Также в ходе заседания суд заслушал вступительные выступления представителей прокуратуры, защитника Кузьменко и самой Кузьменко. "За 10 месяцев не появилось новых фактов и доказательств, изменились формулировки на бумаге", - сказала она. При этом, по словам Кузьменко, ей совершенно не понятны мотивы, о которых говорит обвинение - "сначала это было величие арийской расы, потом - дестабилизация ситуации в Украине".

Следующее судебное заседание, на котором, как ожидается, суд продолжит слушать вступительные выступления участников процесса, состоится 21 октября в 12.00

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.