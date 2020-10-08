В Николаевской области произошло ДТП с участием семи автомобилей, пострадал один человек

В Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием семи автомобилей пострадал мужчина, сообщает ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"8 октября в 15:26 по линии "101" сообщили о дорожно-транспортном происшествии на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь – Новоазовск". Столкновение автомобилей произошло возле поворота на село Мирное в Николаевском районе Николаевской области. В сообщении говорилось о том, что произошло столкновение 5 грузовых (два Renault Premium, два MAN, один DAF) и 2 легковых автомобилей (KIA Carens и FORD Mondeo)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, выяснилось, что водитель "Renault Premium" был заблокирован изуродованными элементами транспортного средства. С помощью спецоборудования спасатели освободили мужчину и передали его медикам. "Каретой скорой помощи он был госпитализирован в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Сейчас представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.