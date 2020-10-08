События

17:52 08.10.2020

В Николаевской области произошло ДТП с участием семи автомобилей, пострадал один человек

1 мин читать
В Николаевской области произошло ДТП с участием семи автомобилей, пострадал один человек

В Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием семи автомобилей пострадал мужчина, сообщает ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"8 октября в 15:26 по линии "101" сообщили о дорожно-транспортном происшествии на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь – Новоазовск". Столкновение автомобилей произошло возле поворота на село Мирное в Николаевском районе Николаевской области. В сообщении говорилось о том, что произошло столкновение 5 грузовых (два Renault Premium, два MAN, один DAF) и 2 легковых автомобилей (KIA Carens и FORD Mondeo)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, выяснилось, что водитель "Renault Premium" был заблокирован изуродованными элементами транспортного средства. С помощью спецоборудования спасатели освободили мужчину и передали его медикам. "Каретой скорой помощи он был госпитализирован в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Сейчас представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Теги: #дтп #николаевская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:54 04.10.2020
Полицейский, совершивший смертельное ДТП в Броварах, уволен из органов внутренних дел – Клименко

Полицейский, совершивший смертельное ДТП в Броварах, уволен из органов внутренних дел – Клименко

04:08 03.10.2020
Бывшего инспектора полиции за совершение смертельной ДТП в июне на Житомирщине будут судить

Бывшего инспектора полиции за совершение смертельной ДТП в июне на Житомирщине будут судить

11:54 28.09.2020
"Укравтодор" начал ремонт дороги к Очакову

"Укравтодор" начал ремонт дороги к Очакову

10:41 23.09.2020
В ДТП во Львовской области два человека погибли и два травмированы

В ДТП во Львовской области два человека погибли и два травмированы

15:13 22.09.2020
Зеленский в Николаевской области ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия – 2020"

Зеленский в Николаевской области ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия – 2020"

07:32 19.09.2020
Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП в Черновицкой области

Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП в Черновицкой области

10:23 18.09.2020
В Запорожье автомобиль врезался в рекламный щит и загорелся, трое граждан Марокко погибли, еще трое госпитализированы

В Запорожье автомобиль врезался в рекламный щит и загорелся, трое граждан Марокко погибли, еще трое госпитализированы

18:10 16.09.2020
Возле Львова на трассе "Киев-Чоп" столкнулись 6 транспортных средств, движение ограничено - полиция

Возле Львова на трассе "Киев-Чоп" столкнулись 6 транспортных средств, движение ограничено - полиция

11:41 11.09.2020
В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

10:25 11.09.2020
На Столичном шоссе в Киеве состоятся учения спасательных служб в рамках проекта "Остановим смертность на дорогах"

На Столичном шоссе в Киеве состоятся учения спасательных служб в рамках проекта "Остановим смертность на дорогах"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

Все пожары в экосистемах на территории Луганской области ликвидированы

В Украине за сутки 5397 заболевших Covid-19, 2263 выздоровели, 93 больных скончались

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

Только 13% поломок смартфонов гарантийные, 73% механические, еще 12% "утопленники" - статистика Vodafone Retail

Нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет заместитель командующего УДА Андрей Шираскин

Суд по "делу Шеремета" отстранил от участия в процессе одного из присяжных, следующее заседание состоится 21 октября

В Польше ужесточают масочный режим из-за резкого роста случаев COVID-19

В Кировоградской области запретили массовые мероприятия - ОГА

В Киевской области растет количество госпитализированных с COVID-19

Зеленский обсудил с Джонсоном необходимость улучшения торговых отношений между Украиной и Великобританией

Затяжной военный конфликт будет оказывать давление на банки Азербайджана и Армении - Moody's

В Киеве в 2021 году откроют городской детский кардиоцентр - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА