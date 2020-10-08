В Кировоградской области запретили массовые мероприятия - ОГА

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в четверг приняла решение о временном запрете массовых мероприятий в Кировоградской области.

Как сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации, глава ОГА Андрей Назаренко инициировал вопрос о запрете массовых мероприятий, учитывая обострение эпидемической ситуации в Украине и в связи с возможным обострением в регионе.

"Да, мы в "зеленой" зоне и кому-то может показаться, что решение преждевременно, но я считаю, это правильный шаг. Временный запрет вступает в силу с завтрашнего дня, то есть с 9 октября ", - отметил Андрей Назаренко.

Как сообщалось, за прошедшие сутки коронавирус выявили у 19 жителей Кировоградской области. Выздоровели семь жителей.