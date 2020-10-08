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17:22 08.10.2020

В Киевской области растет количество госпитализированных с COVID-19

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В Киевской области растет количество госпитализированных с COVID-19

В Киевской области увеличивается количество госпитализированных жителей, которые уже имеют подтвержденный диагноз COVID-19 или еще ожидают результатов ПЦР-тестирования, и согласно официальным данным, за минувшие сутки из 62 человек в больницы попали 33, сообщил замдиректора департамента здравоохранения облгосадминистрации Александр Светлый.

"Аналогично увеличилось и количество выездов бригад экстренной медицинской помощи к больным. Таким образом, за прошедшие сутки медики приняли 117 вызовов. При этом ранее этот показатель составлял около 60", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг вечером пресс-службой Киевской ОГА.

Как отметил Светлый, пока загруженность инфекционных коек в области составляет 52,5%.

С пациентами работают 54 команды медиков. Каждая из них охватывает около 34 пациентов. Сейчас госпитальные базы заключают договоры с НСЗУ на работу еще 11 команд.

Светлый добавил, что в медицинских учреждениях на кислородной поддержке находятся 524 больных с коронавирусом. Из них - 15 на искусственной вентиляции легких.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ежедневно ухудшается. Показатели заболеваемости стремительно растут. К сожалению, как и показатели смертности. Если жестко придерживаться противоэпидемических правил. Они не изменились. Как и ранее, говорится о соблюдении социальной дистанции, использование защитных средств и антисептиков. Каждому из нас нужно быть ответственными перед собой, родными и обществом", - подчеркнул он.

Теги: #киев #коронавирус
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