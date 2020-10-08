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17:05 08.10.2020

Зеленский обсудил с Джонсоном необходимость улучшения торговых отношений между Украиной и Великобританией

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Зеленский обсудил с Джонсоном необходимость улучшения торговых отношений между Украиной и Великобританией

В Лондоне в четверг состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает пресс-служба Украинского государства.

"Глава Украинского государства ознакомил премьер-министра с ситуацией с политикой безопасности на Донбассе, поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины. Во время переговоров собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, а именно: последствий пандемии коронавируса и глобальной климатической кризиса", - говорится в сообщении.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что Украина располагает мощностями для массового производства и ожидает изготовления вакцины.

Дополнительно президент рассказал британскому премьер-министру о проектах и реформах, которые внедряет Украина для поднятия экономики. В частности, он сообщил о "Большом строительстве", "инвестиционной няне", когда государство будет защищать инвесторов и помогать с выполнением их проектов в Украине, а также о банковском законе и развитии сельскохозяйственной отрасли.

"Украина известна как один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. У нас Великобритания сможет покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по привлекательным ценам", - отметил Зеленский.

Обсуждалась необходимость улучшения торговых отношений. Премьер-министр Великобритании отметил, что вопрос о росте уровня товарооборота между обеими странами стоит высоко на повестке дня.

Зеленский и Джонсон отметили важность стратегического партнерства и развития двусторонних отношений.

Президент Украины пригласил премьер-министра Великобритании посетить Украину с официальным визитом.

Теги: #зеленский #джонсон
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