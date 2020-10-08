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16:26 08.10.2020

В Киеве в 2021 году откроют городской детский кардиоцентр - Кличко

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В Киеве в 2021 году откроют городской детский кардиоцентр - Кличко

Киевский городской детский кардиологический центр планируют открыть в 2021 году на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В начале сентября Киевсовет поддержал очень важное решение для сохранения тысяч жизней маленьких киевлян - о создании Киевского городского детского кардиологического центра. До этого в Киеве не было такого профильного учреждения. И лечить маленьких киевлян можно в государственных учреждениях здравоохранения на общих основаниях. Это часто приводит к невозможности своевременно получить необходимую медицинскую помощь", - сказал Кличко после осмотра базы для создания центра, цитирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Он отметил, что основное учреждение, где можно получить такую специализированную помощь, - Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Около 15% пациентов центра - киевляне, и за последние годы наблюдается ежегодное увеличение обращений. Только в 2019 году среди всех пациентов центра почти 30% были киевлянами - более 12 тысяч человек.

В центре консультируют новорожденных, детей дошкольного и школьного возраста с врожденными и приобретенными пороками сердца, в случае необходимости - проводят кардиохирургические операции. Кроме того, беременным женщинам проводят диагностические ультразвуковые обследования плода с подозрением на врожденный порок сердца.

"Именно на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины будет создано коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской детский кардиологический центр". Уже вскоре маленькие киевляне, нуждающиеся в высокоспециализированной кардиологической и кардиохирургической помощи (диагностика, медикаментозное лечение и хирургическая коррекция врожденных пороков сердца и сосудов), смогут получить ее в городском кардиоцентре ", - добавил мэр Киева.

Городской детский кардиологический центр будет размещен в новом корпусе на четыре этажа рядом с Научно-практическим медицинским центром детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. В настоящее время завершают строительство корпуса. В следующем году детский кардиоцентр начнет свою работу.

Теги: #киев #кличко #кардиоцентр
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