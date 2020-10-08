События

15:22 08.10.2020

В РФ нет уголовных дел против Тихановской

2 мин читать
В РФ нет уголовных дел против Тихановской

В МВД России заявили об отсутствии уголовных дел на территории РФ в отношении лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

"Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение Межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенных в рамках СНГ", - отметили в министерстве.

По данным пресс-службы, этот информационный банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ.

Накануне информированный источник агентства сообщал, что внесение экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств.

"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - сказал "Интерфаксу" собеседник агентства, отметив, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ.

Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, МВД не уточняет.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в городе Гродно. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

В Беларуси с 9 августа проходят многотысячные акции протеста.

Тихановская не согласилась с итогами выборов и подала жалобу в Центризбирком. 11 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в Литве в безопасности. Как пояснила её доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и у неё не было выбора.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Теги: #рф #тихановская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 08.10.2020
Украинские пограничники и ГСЧС потушили два пожара, перебросившихся из России - Госпогранслужба

Украинские пограничники и ГСЧС потушили два пожара, перебросившихся из России - Госпогранслужба

12:37 08.10.2020
Нардеп "Слуги народа" инициирует уголовную ответственность за публичное отрицание агрессии РФ против Украины - законопроект

Нардеп "Слуги народа" инициирует уголовную ответственность за публичное отрицание агрессии РФ против Украины - законопроект

18:31 07.10.2020
Тихановская не получала никаких уведомлений насчет внесения ее в базу розыска МВД РФ, заявляют в штабе белорусской оппозиционерки

Тихановская не получала никаких уведомлений насчет внесения ее в базу розыска МВД РФ, заявляют в штабе белорусской оппозиционерки

18:06 07.10.2020
Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось – источник

Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось – источник

17:17 07.10.2020
Лидер белорусской оппозиции Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

Лидер белорусской оппозиции Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

15:53 07.10.2020
Склад боеприпасов горит под Рязанью. население более 10 поселков эвакуируется из-за взрывов

Склад боеприпасов горит под Рязанью. население более 10 поселков эвакуируется из-за взрывов

15:00 07.10.2020
Вашингтон считает Россию основной угрозой кибербезопасности США

Вашингтон считает Россию основной угрозой кибербезопасности США

20:43 06.10.2020
Мишель вновь призвал РФ выполнить взятые обязательства в рамках имплементации Минских договоренностей

Мишель вновь призвал РФ выполнить взятые обязательства в рамках имплементации Минских договоренностей

19:53 06.10.2020
Зеленский: меня заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

Зеленский: меня заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

18:08 06.10.2020
Медведчук снова посетил Москву

Медведчук снова посетил Москву

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

Все пожары в экосистемах на территории Луганской области ликвидированы

В Украине за сутки 5397 заболевших Covid-19, 2263 выздоровели, 93 больных скончались

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти ЕС заключат контракт с Johnson & Johnson на поставку вакцин от COVID-19

КНУ им. Шевченко перешел до 23 октября на дистанционное обучение из-за увеличения заболеваемости коронавирусом в стране – распоряжение ректора

МАУ с 12 октября запрещает ношение респираторов на своих рейсах, вводит обязательное применение масок для пассажиров от 6 лет

В музее Лондонского Тауэра будет украиноязычный аудиогид

Украинцам рекомендуют пока не ездить в Кыргызстан - МИД

В Украине запустили чат-бот для юридической помощи переселенцам

Боевик "ЛНР" приговорен к 5,5 годам заключения – СБУ

НАБУ и СБУ проводят обыски в рамках дела о незаконной продаже 32 барж Дунайского пароходства за границу

"Голос" зарегистрировал законопроект, позволяющий проводить расследования против нардепов без разрешения генпрокурора

Нагрузка на одну медкоманду в ковидных больницах по итогам августа средняя составляла 14 пациентов при норме 20 – и.о.главы НСЗУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА