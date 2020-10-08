КНУ им. Шевченко перешел до 23 октября на дистанционное обучение из-за увеличения заболеваемости коронавирусом в стране – распоряжение ректора

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко перешел до 23 октября на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал ректор университета Леонид Губерский.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, с целью предотвращения заболеваний в коллективе университета… поручаю деканам факультетов, директорам институтов, колледжей, лицея с 8 октября 2020 года до 23 октября 2020 года перевести обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения. Проректору по научно-педагогической работе В.А. Бугрову обеспечить постоянный мониторинг соблюдения требований качества высшего образования", - говорится в распоряжении.

Кроме того, проректору по научной работе поручено обеспечить контроль проведения заседаний специализированных ученых советов в соответствии с действующим законодательством, с соблюдением мер санитарно-эпидемической безопасности.

Также проректору по научно-педагогической работе, деканам факультетов, директорам институтов, колледжей, руководителям других структурных подразделений поручено организовать ежедневный мониторинг прибытия и наличия иностранных студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников.

И.о. директора Студенческого городка поручено усилить пропускной режим в общежитиях Университета, проведение санитарно-гигиенических мероприятий и мониторинг состояния здоровья жителей, а отделу охраны и безопасности поручено усилить контроль за соблюдением пропускного режима в корпусах и на территории университета.