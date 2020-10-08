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14:48 08.10.2020

Украинские пограничники и ГСЧС потушили два пожара, перебросившихся из России - Госпогранслужба

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Украинские пограничники и ГСЧС потушили два пожара, перебросившихся из России - Госпогранслужба

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за минувшие сутки дважды тушили пожары, перебросившиеся из России.

"Благодаря решительным действиям пограничников и пожарного расчета огонь ликвидирован", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что оба случая зафиксированы на территории Харьковской области.

В одном случае наряд отдела "Дергачи" на камерах видеонаблюдения недалеко от населенного пункта Ветеринарное увидел пожар, который возник на территории России. Ветер очень быстро перебрасывал огонь на территорию Украины.

В другом - пограничники отдела "Золочев" выявили пожар уже на территории Украины недалеко от населенного пункта Одноробовка. Горела лесополоса в одном километре от границы.

Теги: #рф #пожар
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