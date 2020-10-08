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14:35 08.10.2020

В музее Лондонского Тауэра будет украиноязычный аудиогид

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В музее Лондонского Тауэра будет украиноязычный аудиогид

Супруга президента Украины Елена Зеленская во время официального визита главы государства в Великобританию посетила музей Лондонского Тауэра, где по ее инициативе был подписан Меморандум о введении первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида.

"В соответствии с положениями меморандума, Администрация исторических королевских дворцов (Лондон) поддерживает инициативу первой леди и обязуется в ближайшее время ввести украиноязычный аудиогид в одной из наиболее известных достопримечательностей не только Великобритании, но и мира - Лондонском Тауэре (Tower of London)", - сообщает в четверг пресс-служба президента Украины.

Отдельной важной договоренностью является готовность британских партнеров и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и распространять практику введения аудиогидов на украинском языке в других музеях и исторических королевских дворцах страны.

"Для Украины и для меня лично аудиогиды на украинском – это не только об удобстве и доступности. Это, прежде всего, о принятии Украины в мире, о ее голосе, который вскоре можно будет услышать и в Лондонском Тауэре. Искренне благодарна всем, кто поддержал мою инициативу и заложил фундамент для того, чтобы в одном из самых выдающихся и самых известных мест мира скоро звучал и украинский язык", - отметила Зеленская.

Лондонский Тауэр – один из самых выдающихся архитектурных памятников Великобритании, исторический центр Лондона. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещают почти 3 млн туристов.

Теги: #тауэр #лондон #аудиогид #украинский_язык
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