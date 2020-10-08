Украинцам рекомендуют пока не ездить в Кыргызстан - МИД

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан в связи с акциями протеста в этой стране и осложнением ситуации безопасности на фоне столкновений между протестующими и правоохранителями, до стабилизации ситуации.

"Тем гражданам Украины, которые находятся на территории Кыргызской Республики, настоятельно рекомендуется быть внимательными и осторожными, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, не вступать в споры с местным населением по вопросам, касающимся внутриполитической ситуации в стране, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства в четверг.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни или здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Кыргызстане по тел.: +996(701)88-84-63, e-mail: emb_kg@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по тел.: +38(044)238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.