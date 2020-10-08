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14:15 08.10.2020

В Украине запустили чат-бот для юридической помощи переселенцам

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В Украине запустили чат-бот для юридической помощи переселенцам

Презентация онлайн-услуги для переселенцев – чат-бота "Юридический советник для временно перемещенных лиц", который работает на платформах Viber и Telegram, – состоялась в Киеве в четверг.

"Почему именно чат-бот? Во-первых, мы знаем, что это очень удобно, поскольку есть меню, подсказки, и система сгруппирована таким образом, что наиболее востребованные вопросы возникают в первую очередь. Это также очень удобно и практично, поскольку не нужно ничего дополнительно загружать - достаточно лишь иметь уже установленный существующий мессенджер", - сказал замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Чат-бот предназначен не только для переселенцев, но и для всех пострадавших от конфликта на востоке Украины, в том числе для жителей временно оккупированных территорий и линии разграничения, рассказала проектный менеджер, юрист благотворительного фонда "Право на защиту" Дарья Лысенко.

По ее словам, преимуществами "Юридического советника" является то, что он работает 24 часа в сутки, предлагает легкий поиск ответов и ни к чему не обязывает. В нем отсутствует регистрация, он бесплатный и предоставляет помощь, независимо от возраста людей.

"Кроме того, есть возможность обратной связи. У человека всегда есть возможность обратиться к юристу… если, например, вопрос совсем узкий или специализированный, и требует больше информации, вовлечения в эту проблему. В этом случае есть возможность связаться по "горячей линии", электронной почте, написать в Facebook "Юридического советника для переселенцев", - пояснила Лысенко.

При помощи чат-бота можно получить ответы на вопросы о пенсиях, личных документах, социальных выплатах. Также в нем можно ознакомиться с жилищными программами. Еще одна категория вопросов чат-бота - "Пересечение и КПВВ", в которой можно получить информацию о въезде на временно оккупированную территорию и выезде с нее, выезде за пределы Украины, работе КПВВ.

Кроме того, в "Юридическом советнике" есть еще шесть основных блоков, в частности "занятость", "семейные вопросы", "смерть, ранения", "образование", "избирательные права" и "карантин".

Теги: #переселенцы #чат_бот #чат
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