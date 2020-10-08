Боевик "ЛНР" приговорен к 5,5 годам заключения – СБУ

Участник террористической организации "ЛНР", которого правоохранители задержали в августе 2020 года при попытке пересечения линии разграничения в разведывательных целях, приговорен решением суда к 5,5 голам лишения свободы, сообщается на сайте Службы безопасности Украины в четверг.

"Следователи органов безопасности установили, что с началом российской вооруженной агрессии в июне 2014 года житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям и был зачислен в террористической батальона "Заря" на должность разведчика. Там он осуществлял сбор разведданных на наблюдательных постах боевиков. Позже он перевелся в Первомайск в "15 батальон теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР". Следствие установило, что наемник оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС вблизи линии разграничения, участвовал в боях под Золотым", - говорится в сообщении.

Рубежанский городской суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Сторона защиты имеет право на обжалование приговора в апелляционном порядке в течение месяца со дня его провозглашения.

Досудебное расследование осуществлялось под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.