События

13:56 08.10.2020

НАБУ и СБУ проводят обыски в рамках дела о незаконной продаже 32 барж Дунайского пароходства за границу

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НАБУ и СБУ проводят обыски в рамках дела о незаконной продаже 32 барж Дунайского пароходства за границу

Обыски в рамках расследования возможных злоупотреблений, по которым ЗАО "Украинское Дунайское пароходство" (основано Министерством инфраструктуры) нанесен ущерб в особо крупных размерах, проходят в настоящее времяс по месту жительства физических лиц, в офисах ряда компаний и других объектов, сообщается на странице Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.

"Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (несамоходных барж - ИФ), принадлежащих ЗАО "Украинское Дунайское пароходство", которые в дальнейшем были вывезены за границу. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью - ИФ). Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Обыски проводят детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Теги: #набу #сбу #баржа
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