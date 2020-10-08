КС объявил перерыв в слушании по делу о конституционности норм о незаконном обогащении, декларировании и выявлении активов

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) объявила перерыв в слушании дела по конституционному представлению относительно соответствия Основному закону отдельных положений законов Украины "О предотвращении коррупции", "О Государственном бюро расследований", "О прокуратуре", "О Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в начале открытой части пленарного заседания в форме устного слушания представитель президента в КС Федор Вениславский заявил ходатайство об отводе четырех судей Конституционного суда, у которых, по его мнению, есть конфликты интересов, и они не могут рассматривать данное представление.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе трех судей: Ирины Завгородней, Владимира Мойсика и Игоря Слиденко и объявил перерыв в связи с невозможностью рассмотрения ходатайства об отводе судьи КС, главы суда Александра Тупицкого, поскольку он отсутствовал на заседании.

О дате следующего рассмотрения суд сообщит позже.

По окончании заседания постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря отметила: "Фактически в этом представлении обжалуется законодательство, которое представляет всю антикоррупционную платформу в Украине. Мы считаем, что нет оснований удовлетворять это представление ни по одному из пунктов".

По ее словам, нет никаких оснований признавать неконституционными нормы законодательства, которые предусматривают мониторинг способа жизни субъектов декларирования. "Все антикоррупционное законодательство обжаловано в этом представлении безосновательно. Оно соответствует и Конституции Украины, и международным стандартам борьбы с коррупцией", - сказала Совгиря.

Она добавила, что если КС признает несоответствующими Основному закону положения антикоррупционного законодательства, то появится законодательная брешь в правовом регулировании вопросов борьбы с коррупцией.

В свою очередь представитель президента в КС Вениславский пояснил журналистам причины заявлений отводов четырем судьям КС в связи с привлечением их к административной и уголовной ответственности "У нас классическая ситуация, когда судьи КС являются судьями в собственном деле, поэтому я считаю, что все ходатайства, которые я заявил должны быть удовлетворены, поскольку очевиден реальный, а не потенциальный конфликт интересов", - сказал он.

Уточняя конкретно по судьям, Вениславский рассказал, что глава КС Тупицкий не выполнил законные требования НАПК, не предоставив информацию, и обжаловал действия НАПК в окружном административном суде. "Де-факто мы можем говорить о том, что в действиях главы КС есть признаки административного правонарушения", - сказал он.

Также представитель президента в КС добавил, что по результатам проверки деклараций судьи Завгородней, НАПК выявил факт недостоверного декларирования информации, и НАБУ усматривает достаточно оснований для регистрации уголовного производства по данному факту. "То есть в настоящее время относительно судьи Завгородней НАБУ зарегистрировало уголовное производство о незаконном декларировании", - уточнил он.

Что касается судьи-докладчика Слиденко и судьи Мойсика, то, как пояснил Вениславский, он заявлял им отвод в связи с тем, что "в их действиях, по мнению НАПК, есть признаки административного правонарушения – несвоевременная подача информации об изменении имущественного положения".

По словам представителя президента в КС, НАПК вызвало Слиденко и Мойсика для составления протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией 3 августа, а представление было подписано 4 августа. "То есть говорить, что тут есть какая-то предвзятость со стороны НАПК нет оснований, поскольку факты административных правонарушений были установлены до того, как конституционное представление родилось", - подчеркнул он.

Говоря о самом представлении, Вениславский отметил, что не поддерживает его, считая, что отсутствуют основания признавать неконституционными эти нормы антикоррупционного законодательства.