Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

Для подписания контакта с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на стационарное лечение COVID-19 медучреждение должно создать, минимум, четыре команды медработников, которые будут работать только с пациентами с COVID-19 или с подозрением на него, сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.

"Для подписания контракта на стационарное лечение COVID-19 заведение должно создать минимум четыре медицинских команды. В такие команды входят 12 человек, то есть медучреждение должно выделить минимум 48 медработников. Эти сотрудники занимаются исключительно ковидом. Они не могут оказывать помощь другим пациентам. Так мы разделяем потоки пациентов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Виленский отметил, что тариф по пакету лечения COVID-19 в стационаре "предусматривает оплату труда именно этому персонала в размере до 300%", а также и обеспечение лекарствами без учета тех лекарств, которые Минздрав закупает централизованно.

"Таким образом, на каждую команду, стартово выделялось 498 тыс. грн. Это так называемые выплаты "за готовность", которые были в первый месяц. Таким образом, если в больнице четыре команды, то это соответственно 2 млн грн... Дополнительно выделялось 171 тыс. грн на каждый аппарат ИВЛ. Как минимум, на ковидную больницу предполагалось 4 ИВЛ, но могло быть больше", - сказал он.

Виленский уточнил, что предусматривалось, что на одну медицинскую команду для лечения COVID-19 будет приходиться 20 пациентов.

"Таким образом, была рассчитана модель, как должна предоставляться эта медицинская помощь", - сказал он.

Вместе с тем, Виленский отметил, что "сейчас эти нормы выполняются по-разному". В частности, по данным НСЗУ, по итогам августа в среднем на одну команду в украинских больницах приходилось 14 пациентов, однако в некоторых регионах нагрузка составляла до 55 пациентов на команду.



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