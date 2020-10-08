События

13:12 08.10.2020

Во Львове один из лицеев досрочно уходит на каникулы из-за вспышки коронавируса

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Во Львове один из лицеев досрочно уходит на каникулы из-за вспышки коронавируса

Львовский лицей международных отношений имени Стуса досрочно уходит на каникулы в связи со вспышкой заболевания коронавирусом среди учителей и учеников. Об этом указано в сообщении на странице лицея в соцсети Facebook.

"Для прерывания цепи заболеваемости администрация лицея по решению педсовета от 7 октября переносит каникулы, а именно: с 9 по 16 октября. С 19 по 23 октября лицей будет работать дистанционно", - указывается в сообщении.

По данным администрации лицея, по состоянию на 8 октября 22 педагога находятся на больничном, у 6 из них подтвержден Covid-19. Среди учеников 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 22 ученика являются контактными лицами, на самоизоляции работают 6 классов, а дистанционно – 7 классов.

Ранее пресс-служба Львовского горсовета сообщала, что в двух средних школах ученики старших классов переведены на дистанционное обучение после того, как среди учеников и персонала были зафиксированы больные коронавирусом, а кроме того в более чем 20 школах города по 1-2 класса переводили на дистанционное обучение.

Теги: #львов #коронавирус
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