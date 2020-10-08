В ВСУ за сутки обнаружены 112 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 112 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 22 человека. ...Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находится 90 человек, в том числе 45 военнослужащих и 2 работника ВСУ в Киевской области, 15 военнослужащих и два работника ВСУ во Львовской области и семь военнослужащих и один работник ВСУ в Одесской области.

Всего по состоянию на 10:00 8 октября в ВСУ коронавирусом инфицированы 748 человек. Выздоровели за время пандемии 2672 человека, летальных случаев – 11. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 490 человек.