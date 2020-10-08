События

12:37 08.10.2020

Нардеп "Слуги народа" инициирует уголовную ответственность за публичное отрицание агрессии РФ против Украины - законопроект

1 мин читать
Нардеп "Слуги народа" инициирует уголовную ответственность за публичное отрицание агрессии РФ против Украины - законопроект

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает ввести уголовную ответственность за публичное отрицание факта вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территорий Украины.

Соответствующий законопроект №4189 "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно введения уголовной ответственности за публичное отрицание факта вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территорий Украины" Дунда зарегистрировал в Верховной Раде 5 октября, сообщает сайт парламента.

Народный депутат предлагает наказывать публичное отрицание факта вооруженной агрессии РФ против Украины, оккупации РФ части территорий Украины и введение РФ гибридной войны против Украины, а также изготовление и распространение соответствующих материалов штрафом в размере от 3 тыс до 10 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до 5 лет. Согласно законопроекту, такие же действия, совершенные представителем власти или если они совершены повторно, или с использованием средств массовой информации, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.

Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн.

Официальный курс Национального банка Украины на 8 октября: 28,324 грн/$1.

Теги: #рф #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 07.10.2020
Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось – источник

Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось – источник

17:17 07.10.2020
Лидер белорусской оппозиции Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

Лидер белорусской оппозиции Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

15:53 07.10.2020
Склад боеприпасов горит под Рязанью. население более 10 поселков эвакуируется из-за взрывов

Склад боеприпасов горит под Рязанью. население более 10 поселков эвакуируется из-за взрывов

15:00 07.10.2020
Вашингтон считает Россию основной угрозой кибербезопасности США

Вашингтон считает Россию основной угрозой кибербезопасности США

12:12 07.10.2020
В "Слуге народа" предлагают Раде запретить телерадиоорганизациям отрицать факты военной агрессии РФ

В "Слуге народа" предлагают Раде запретить телерадиоорганизациям отрицать факты военной агрессии РФ

20:43 06.10.2020
Мишель вновь призвал РФ выполнить взятые обязательства в рамках имплементации Минских договоренностей

Мишель вновь призвал РФ выполнить взятые обязательства в рамках имплементации Минских договоренностей

19:53 06.10.2020
Зеленский: меня заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

Зеленский: меня заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

18:08 06.10.2020
Медведчук снова посетил Москву

Медведчук снова посетил Москву

13:05 06.10.2020
В харьковском аэропорту задержан россиянин, которого 12 лет разыскивал Интерпол за похищение человека – Госпогранслужба

В харьковском аэропорту задержан россиянин, которого 12 лет разыскивал Интерпол за похищение человека – Госпогранслужба

11:51 06.10.2020
Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций в связи с выдачей российских паспортов гражданам Украины на Донбассе

Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций в связи с выдачей российских паспортов гражданам Украины на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

Все пожары в экосистемах на территории Луганской области ликвидированы

В Украине за сутки 5397 заболевших Covid-19, 2263 выздоровели, 93 больных скончались

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" зарегистрировал законопроект, позволяющий проводить расследования против нардепов без разрешения генпрокурора

Нагрузка на одну медкоманду в ковидных больницах по итогам августа средняя составляла 14 пациентов при норме 20 – и.о.главы НСЗУ

КС объявил перерыв в слушании по делу о конституционности норм о незаконном обогащении, декларировании и выявлении активов

Для подписания контакта с НCЗУ на лечение COVID-19 больница должна выделить минимум 48 человек для работы с ковидными пациентами – НСЗУ

Во Львове один из лицеев досрочно уходит на каникулы из-за вспышки коронавируса

В ВСУ за сутки обнаружены 112 новых случаев COVID-19

Поставки аппаратов ИВЛ в Украину начнутся в конце октября

Вторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет

В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА