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11:57 08.10.2020

В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

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В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 422 новых случая коронавирусного заболевания, в том числе у 23 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. 11 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 453 киевлян. На сегодня в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко на своем Telegram-канале.

Среди заболевших 233 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 169 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 11 девочек от 3 до 16 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы попали 36 пациентов. Остальные на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 222 человека. Всего коронавирус преодолели 9116 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 107, в Оболонском – 52, и 51 случай в Днепровском районе.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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