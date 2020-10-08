55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

Более половины украинцев (55%) ничего не знают о том, по какой системе пройдут запланированные на 25 октября местные выборы в Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-7 октября.

26% респондентов признали свою частичную осведомленность по этому вопросу, и лишь 20% сказали, что знают по какой системе пройдут местные выборы (в сентябре таких было 13%).

37% опрошенных сказали, что часто следят за местной политикой и решениями местных властей, 31% - делают это иногда, 20% - редко, 8% - вообще не интересуются этими вопросами.

58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что они пройдут в этом месяце, 2% назвали другой месяц и число. В то же время, 26% вообще не знают, или затруднились с ответом. В середине сентября лишь треть знали точную дату местных выборов.

О своем участии в местных выборах заявили 58% опрошенных. 21% затрудняются, еще 8% - возможно примут участие, 13% - маловероятно. В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 46%, 23% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 21% - маловероятно. За последнюю неделю тенденции относительно декларируемой явки практически не изменились, отмечается в пресс-релизе.

За последние четыре года выросла убежденность в важности собственного голоса на выборах. Так, в 2016-17 гг. около половины опрошенных говорили, что их голос ничего не решает. В этом году таких - треть. Более половины убеждены в обратном.

Для трети опрошенных на местных выборах важнее, в первую очередь, кто станет городским/сельским головой, а для 13% - какие партии пройдут в местные советы. 35% респондентов отметили что им одинаково важно, кто будет главой и какие политические силы придут к власти.

81% респондентов отметили, что выбирая, за кого голосовать на местных выборах, они принимают решение самостоятельно, 15% чаще советуются с близкими и родственниками

27% обсуждают вопрос местных выборов с членами семьи, близкими, или коллегами. 32% делают это иногда, 23% - редко, 14% - вообще об этом не говорят.

В ходе исследования было опрошено 5000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.