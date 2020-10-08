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11:12 08.10.2020

"Евросолидарность" ждет от НАБУ расследования злоупотреблений со средствами коронавирусного фонда

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"Евросолидарность" ждет от НАБУ расследования злоупотреблений со средствами коронавирусного фонда

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" требуют от Национального антикоррупционного бюро провести расследование незаконных расходов государственных средств фонда борьбы с коронавирусом и планируют обратиться в административный суд относительно законности действий действующего правительства по перераспределению этих средств, сообщается на сайте политсилы в четверг.

"Мы еще весной создали специальный фонд для борьбы с Covid-19. И когда парламент создавал этот фонд, это было сделано специальным законом. Фонд насчитывал почти 66 млрд грн. И в соответствии с этим законом все эти деньги должны очень четко пойти на меры по предотвращению возникновения, распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемии Covid-19", - сказала народный депутат Виктория Сюмар в комментарии журналистам перед подачей депутатского обращения в НАБУ.

Она отметила, что в законе очень четко прописано, на которые могут быть направлены эти деньги: это, в частности, дополнительные доплаты к зарплате медработникам, предоставление денежной помощи пожилым гражданам, особенно если их здоровью навредила болезнь, предоставление единовременного пособия семьям медработников, умерших от Covid-19. Cредства фонда также предусматривались на транспорт Пенсионному фонду, кредиты для пострадавших в результате эпидемии предприятий.

В то же время, по словам парламентария, Кабмин своим постановлением перераспределил 35 из 66 млрд грн фонда Министерству инфраструктуры Украины, чем превысил свои полномочия. "Министерство инфраструктуры точно не входит в перечень тех структур, которые могут противостоять эпидемии Covid-19. И то, что эти деньги именно через акт Кабинета министров пошли на дороги, чего в законе нет и в помине, это никак не связано с противодействием эпидемии - мы считаем, что в этом есть очень серьезные коррупционные основания. На дорогах легче воровать и закопать эти деньги в асфальт", - сказала Сюмар.

По ее словам, в Украине эпидемия Covid-19 сегодня вышла из-под контроля властей.

"Сейчас этих средств критически не хватает для развертывания больниц третьей волны, закупки кислородных концентраторов. В конце концов для того, чтобы мотивировать медицинских работников работать в этих больницах третьей волны", - отметила Сюмар.

Теги: #набу #евросолидарность #коронавирус
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