События

11:06 08.10.2020

Суд арестовал нацгвардейца, который подозревается в "дедовщине", повлекшей смерть солдата

1 мин читать
Суд арестовал нацгвардейца, который подозревается в "дедовщине", повлекшей смерть солдата

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения солдату Национальной гвардии Украины, который подозревается в совершении неуставных взаимоотношений, повлекших смерть его сослуживца, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"7 октября 2020 года решением Печерского районного суда г. Киев подозреваемому военнослужащему НГУ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с содержанием его на гауптвахте Центрального управления Военной службы правопорядка по г. Киеву и Киевской области", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, подозреваемый солдат срочной службы нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Он применил насилие к своему сослуживцу, заставив последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки. От полученного удара пострадавший потерял сознание и не приходя в сознание скончался.

5 октября солдат был задержан, на следующий день ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #всу #нацгвардия #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 07.10.2020
Российские наемники открывали огонь возле Водяного, потерь нет

Российские наемники открывали огонь возле Водяного, потерь нет

10:40 07.10.2020
В ВСУ зафиксирован 11-й летальный случай от коронавируса

В ВСУ зафиксирован 11-й летальный случай от коронавируса

19:52 06.10.2020
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей – нардеп Геращенко

Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей – нардеп Геращенко

19:15 06.10.2020
На Киевщине вооруженная банда, совершившая разбойное нападение на фермера, предстанет перед судом – облполиция

На Киевщине вооруженная банда, совершившая разбойное нападение на фермера, предстанет перед судом – облполиция

15:27 06.10.2020
Киевский апелляционный суд 22 октября рассмотрит апелляцию ПриватБанка на определение суда о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Киевский апелляционный суд 22 октября рассмотрит апелляцию ПриватБанка на определение суда о выплате компаниям Суркисов $350 млн

10:32 06.10.2020
В ВСУ за сутки обнаружен 41 случай COVID-19, 7 человек госпитализированы

В ВСУ за сутки обнаружен 41 случай COVID-19, 7 человек госпитализированы

10:00 06.10.2020
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу на "заморозку" 50,3% акций Полтавского ГОКа по делу Жеваго и "Финансы и Кредит"

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу на "заморозку" 50,3% акций Полтавского ГОКа по делу Жеваго и "Финансы и Кредит"

16:17 05.10.2020
"Солтекс Капитал" оспорит в суде решение АМКУ о сговоре при покупке ТРЦ Respublika

"Солтекс Капитал" оспорит в суде решение АМКУ о сговоре при покупке ТРЦ Respublika

19:55 03.10.2020
Суд отменил решение ТИК об отказе в регистрации кандидатов "Евросолидарности" в Кременчугский горсовет

Суд отменил решение ТИК об отказе в регистрации кандидатов "Евросолидарности" в Кременчугский горсовет

12:15 03.10.2020
В ВСУ за сутки 85 новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки 85 новых случаев заболевания COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

Все пожары в экосистемах на территории Луганской области ликвидированы

В Украине за сутки 5397 заболевших Covid-19, 2263 выздоровели, 93 больных скончались

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки обнаружены 422 случая COVID-19, 11 человек скончались

55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

"Евросолидарность" ждет от НАБУ расследования злоупотреблений со средствами коронавирусного фонда

Глава комитета Рады по нацбезопасности выступает за передачу пограничных пунктов пропуска и КПВВ местным громадам

В медучреждениях Украины пациентами с COVID-19 занято более 20 тыс. коек

ГБР раскрыло факт присвоения правоохранителями арестованных контрафактных сигарет

Все пожары в экосистемах на территории Луганской области ликвидированы

В Украине за сутки 5397 заболевших Covid-19, 2263 выздоровели, 93 больных скончались

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36 млн, число жертв - 1 млн 50 тыс. - университет Хопкинса

В Луганской области спасатели ликвидировали 9 из 10 очагов лесных пожаров – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА