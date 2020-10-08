Суд арестовал нацгвардейца, который подозревается в "дедовщине", повлекшей смерть солдата

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения солдату Национальной гвардии Украины, который подозревается в совершении неуставных взаимоотношений, повлекших смерть его сослуживца, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"7 октября 2020 года решением Печерского районного суда г. Киев подозреваемому военнослужащему НГУ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с содержанием его на гауптвахте Центрального управления Военной службы правопорядка по г. Киеву и Киевской области", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, подозреваемый солдат срочной службы нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Он применил насилие к своему сослуживцу, заставив последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки. От полученного удара пострадавший потерял сознание и не приходя в сознание скончался.

5 октября солдат был задержан, на следующий день ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.