События

10:48 08.10.2020

В медучреждениях Украины пациентами с COVID-19 занято более 20 тыс. коек

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В медучреждениях Украины пациентами с COVID-19 занято более 20 тыс. коек

В медучреждениях, определенных для лечения пациентов с COVID-19 пребывает более 20 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По его словам, министерство намерено проводить консультации cо специалистами, чтобы найти баланс и не остановить экономику.

"В медучреждениях по состоянию на утро четверга пребывает более 20 тыс. больных. Медицинская система не выдержит, если мы не начнем соблюдать правила. Я понимаю, что мы не можем пойти тем путем, которым пошли некоторые страны, в частности, Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней. (…) В связи с тем, что нам необходима действенная медицинская система, я буду советоваться со специалистами, каким образом нам не остановить экономику, и чтобы всем могла быть предоставлена медицинская помощь", - сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов
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