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10:47 08.10.2020

ГБР раскрыло факт присвоения правоохранителями арестованных контрафактных сигарет

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ГБР раскрыло факт присвоения правоохранителями арестованных контрафактных сигарет

Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство по факту присвоения правоохранителями арестованных контрафактных табачных изделий.

"В ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства была проведена инвентаризация контрафактных табачных изделий, которые являются арестованными и хранятся на специализированных складах. При обследовании указанных складских помещений, на одном из них обнаружено несоответствие количества и видов сигарет", - сообщает пресс-служба ГБР.

По факту присвоения должностными лицами правоохранительных органов совместно с другими неустановленными следствием лицами арестованного в ходе досудебного расследования имущества начато уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по делу поручено провести Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Офис генерального прокурора определил подследственность в данном уголовном производстве за Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Теги: #гбр #сигареты #контрабанда
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