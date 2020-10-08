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09:32 08.10.2020

Все пожары в экосистемах на территории Луганской области ликвидированы

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Все пожары в экосистемах на территории Луганской области ликвидированы

По состоянию на 9:00 четверга, 8 октября, все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области были ликвидированы, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Подразделения ГСЧС, включая задействованные подразделения из других областей, в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории Луганской области", - указывается в сообщении.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Как сообщалось, на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Погибли 11 человек, из которых 3 человека скончались в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов. Ещё у 4 человек причина гибели устанавливается. Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Теги: #луганская_область #пожар
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