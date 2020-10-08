События

09:28 08.10.2020

В Украине за сутки 5397 заболевших Covid-19, 2263 выздоровели, 93 больных скончались

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В Украине за сутки 5397 заболевших Covid-19, 2263 выздоровели, 93 больных скончались

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 5397, выздоровели 2263 пациента, умерли 93 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 7 октября, было зафиксировано 4753 новых случая заболевания COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 244 734 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 4 690человек, выздоровели –108 233.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 131 811 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (576), Киеве (422), Одесской (367), Днепропетровской (306), Донецкой (294), Черкасской (236) областях.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 5790.

Теги: #коронавирус #украина
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