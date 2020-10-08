События

07:57 08.10.2020

В Луганской области спасатели ликвидировали 9 из 10 очагов лесных пожаров – ГСЧС

1 мин читать
В Луганской области спасатели ликвидировали 9 из 10 очагов лесных пожаров – ГСЧС

В Луганской области спасатели ликвидировали, 9 из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 8 октября, из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 9 очагов ликвидированы. Продолжается тушение 1 очага ( № 1) вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Общая площадь очага - 4 тыс. 640 га. Ликвидировано - 4 тыс. 490 га, остается - 150 га", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Авиацией ГСЧС 7 октября совершено 29 сбросов, 58 тонн воды (с начала тушения 617 сбросов, 1 тыс. 964 тонны воды).

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек. Кроме этого пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Информация об уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено 1 тыс. 130 человек и 274 единиц техники, из них от ГСЧС 363 человека личного состава и 82 единицы техники, в том числе 2 вертолета МИ-8.

 

Теги: #пожары #луганская #ликвидация #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:35 08.10.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

04:08 08.10.2020
Нардеп Беленюк преодолел коронавирус

Нардеп Беленюк преодолел коронавирус

03:15 08.10.2020
Ночью и утром 8 октября в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м – КГГА

Ночью и утром 8 октября в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м – КГГА

00:29 08.10.2020
Сборная Украины проиграла Франции в товарищеском матче со счетом 1:7

Сборная Украины проиграла Франции в товарищеском матче со счетом 1:7

22:39 07.10.2020
Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

22:18 07.10.2020
Кременчугская ТИК вопреки решению суда провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", партийцы вызвали полицию - Княжицкий

Кременчугская ТИК вопреки решению суда провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", партийцы вызвали полицию - Княжицкий

21:52 07.10.2020
Украина и Великобритания подписали меморандум о сотрудничестве по развитию и повышению возможностей ВМС Украины

Украина и Великобритания подписали меморандум о сотрудничестве по развитию и повышению возможностей ВМС Украины

18:36 07.10.2020
Сеть "Опора" создала карту новых районов и громад Украины

Сеть "Опора" создала карту новых районов и громад Украины

16:53 07.10.2020
Всемирный банк поможет обмену опытом Украины и Польши в трансформации угольных регионов

Всемирный банк поможет обмену опытом Украины и Польши в трансформации угольных регионов

13:51 07.10.2020
Украина с 2021г введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС - консультант ФАО ООН

Украина с 2021г введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС - консультант ФАО ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

Прокуратура начала уголовное производство по фактам пыток гражданского населения в оккупированных районах Луганской области

Российские наемники открывали огонь возле Водяного, потерь нет

В ВАКС заявили о давлении на судей, рассматривающих дело о завладении средствами "Энергоатома"

ПОСЛЕДНЕЕ

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36 млн, число жертв - 1 млн 50 тыс. - университет Хопкинса

Трамп планирует вернуться к предвыборной кампании уже на следующей неделе

Пенс заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова до конца года

Остающиеся в Афганистане американские военные должны вернуться домой к Рождеству – Трамп

Трамп: Китай заплатит большую цену за COVID-19

Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

Лондон вместе с партнерами будет работать над санкциями против РФ за инцидент с Навальным - глава британского МИД

Ураган "Дельта" оставил без электричества более 260 тыс. жителей Мексики

В Италии выявили более 3,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Школам Киева рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА