Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 7 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе ответственности ОТУ "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", - рассказали в штабе ООС.

В штабе ООС отметили, что военнослужащие ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать пожары в Луганской области.

"За минувшие сутки военнослужащие Вооруженных сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали пожары вблизи населенных пунктов Майорское, Хутор Вильный, Станица Луганская, Луганское и Попасная. Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку Болотенного и Катериновки", - подытожили в штабе ООС.