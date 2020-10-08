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07:10 08.10.2020

Трамп планирует вернуться к предвыборной кампании уже на следующей неделе

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Трамп планирует вернуться к предвыборной кампании уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп планирует возобновить предвыборные мероприятия уже в следующий понедельник, сообщает Bloomberg.

По данным осведомленных источников, Трамп отправится в понедельник в Пенсильванию, а уже во вторник посетит Мичиган.

Кроме того, 15 октября в Майами он намерен принять участие в дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.

На следующий день президент США может провести предвыборное мероприятие во Флориде.

Отмечается, что данные планы могут быть изменены.

Если поездки состоятся, они станут первыми после того, как 1 октября у Трампа был подтвержден COVID-19.

Столь быстрое возвращение Трампа к работе вызвало настороженную реакцию многих американских СМИ. Издание The Hill напоминает, что согласно действующим рекомендациям властей страны, пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум 10 дней, чтобы свести минимуму риск заражения других людей.

Теги: #сша #трамп #выборы #компания
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