События

03:11 08.10.2020

Остающиеся в Афганистане американские военные должны вернуться домой к Рождеству – Трамп

1 мин читать
Остающиеся в Афганистане американские военные должны вернуться домой к Рождеству – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что остающиеся в Афганистане американские военнослужащие должны вернуться к Рождеству.

"Мы должны вернуть домой к Рождеству тех немногих из наших храбрых мужчин и женщин, кто еще остается служить в Афганистане! " - написал Трамп в своем твиттере.

В конце февраля США и талибан подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории. Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.

 

 

Теги: #сша #афганистан #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:10 08.10.2020
Трамп: Китай заплатит большую цену за COVID-19

Трамп: Китай заплатит большую цену за COVID-19

00:26 08.10.2020
Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

20:18 07.10.2020
У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача

У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача

15:00 07.10.2020
Вашингтон считает Россию основной угрозой кибербезопасности США

Вашингтон считает Россию основной угрозой кибербезопасности США

04:21 07.10.2020
Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

00:53 07.10.2020
Сотни школ в Нью-Йорке временно закрылись из-за коронавируса

Сотни школ в Нью-Йорке временно закрылись из-за коронавируса

23:17 06.10.2020
Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

20:55 06.10.2020
Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

19:25 06.10.2020
Глава ФРС предупредил о рисках слабого восстановления экономики США без новых стимулов

Глава ФРС предупредил о рисках слабого восстановления экономики США без новых стимулов

15:19 06.10.2020
Основатель McAfee арестован в Испании, SEC обвиняет его в мошенничестве при продвижении ICO

Основатель McAfee арестован в Испании, SEC обвиняет его в мошенничестве при продвижении ICO

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

Прокуратура начала уголовное производство по фактам пыток гражданского населения в оккупированных районах Луганской области

Российские наемники открывали огонь возле Водяного, потерь нет

В ВАКС заявили о давлении на судей, рассматривающих дело о завладении средствами "Энергоатома"

ПОСЛЕДНЕЕ

Ночью и утром 8 октября в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м – КГГА

Сборная Украины проиграла Франции в товарищеском матче со счетом 1:7

Лондон вместе с партнерами будет работать над санкциями против РФ за инцидент с Навальным - глава британского МИД

Ураган "Дельта" оставил без электричества более 260 тыс. жителей Мексики

Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

Кременчугская ТИК вопреки решению суда провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", партийцы вызвали полицию - Княжицкий

Украина и Великобритания подписали меморандум о сотрудничестве по развитию и повышению возможностей ВМС Украины

В Италии выявили более 3,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Школам Киева рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября

Аваков договорился с главой МВД Великобритании о совместной борьбе с киберпреступностью и нелегальной миграцией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА