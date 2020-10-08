Остающиеся в Афганистане американские военные должны вернуться домой к Рождеству – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что остающиеся в Афганистане американские военнослужащие должны вернуться к Рождеству.

"Мы должны вернуть домой к Рождеству тех немногих из наших храбрых мужчин и женщин, кто еще остается служить в Афганистане! " - написал Трамп в своем твиттере.

В конце февраля США и талибан подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории. Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.