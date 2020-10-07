События

23:06 07.10.2020

Ураган "Дельта" оставил без электричества более 260 тыс. жителей Мексики

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Ураган "Дельта" оставил без электричества более 260 тыс. жителей Мексики

Около 266 тыс. жителей Мексики остались без электричества из-за урагана "Дельта", который обрушился в среду на полуостров Юкатан, сообщает агентство Associated Press.

По официальным данным, из штата были эвакуированы почти 40 тыс. человек, в убежищах непогоду пережидают около 2,7 тыс. жителей региона. В специальных убежищах находятся и некоторые туристы, которые пока не могут вернуться в свои гостиницы. В штате повалены деревья, заблокированы дороги.

Порывы ветра достигают 230 км/ч.

На данный момент нет информации о пострадавших.

Губернатор американского штата Луизиана Джона Бел Эдвардс заявил, что в штате началась подготовка к урагану, который к концу недели начнет движение на север - к американскому побережью. По словам губернатора, в прибрежных районах укрепляют дамбы, размещают мешки с песком, а также принимают другие меры.

"Дельта" - десятый ураган за этот сезон в континентальной части США, и это считается рекордом. Предыдущий рекорд - девять ураганов за сезон - был установлен в 1916 году.

Теги: #последствия #юкатан #ураган #мексика
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