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22:39 07.10.2020

Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

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Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты заявила народный депутат фракции "Слуга народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

"Я была, есть и остаюсь сторонницей государственного регулирования цен на социальные продукты, поскольку мы имеем очень много людей, которые находятся на грани бедности. И мы не можем позволить рынку регулировать цены на хлеб, сахар и основные группы продуктов", - заявила Верещук в эфире программы "Сегодня. Вечером" на телеканале "Украина24".

По ее мнению, необходимо продолжить государственное регулирование цен и после завершения карантина

 "Государственное регулирование надо возвращать. Я говорю прежде всего о социальных группах товаров", - подчеркнула Верещук.

Теги: #регулирование #украина #цены #верещук
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