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21:52 07.10.2020

Украина и Великобритания подписали меморандум о сотрудничестве по развитию и повышению возможностей ВМС Украины

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Украина и Великобритания подписали меморандум о сотрудничестве по развитию и повышению возможностей ВМС Украины

Украина и Великобритания подписали меморандум о сотрудничестве по развитию и повышению возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

От имени Украины меморандум подписал министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.

"Реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств-членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в нашу экономику современные технологии", - отметил Таран.

Теги: #великобритания #вмс #украина #сотрудничество
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