В Италии выявили более 3,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Медики в Италии за сутки выявили 3 678 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в среду служба гражданской обороны страны.

Кроме того, власти зафиксировали за сутки смерть 31 пациента с коронавирусом.

Днем ранее в стране зафиксировали значительно меньше случаев заражения - 2677. Однако при этом за последние сутки в Италии провели на 25 тыс. тестов больше, чем днем ранее, что отчасти объясняет такой скачок.

В настоящее время в больницах в Италии проходят лечение 3782 пациента, страдающих от последствий заражения COVID-19.

Италия весной этого года была в числе европейских стран, больше всего пострадавших от вируса. Сейчас на итальянской территории фиксируют меньше случаев заболевания, чем, к примеру, в соседней Франции.

На итальянской территории, в частности, обязательно ношение масок не только в помещениях, но и на улице, если рядом есть люди.