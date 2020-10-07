События

20:56 07.10.2020

Школам Киева рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября

1 мин читать
Школам Киева рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября

Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины рекомендовал столичным школам начать осенние каникулы 21 октября для предотвращения распространения коронавируса и создания безопасных условий в период проведения местных выборов.

"По информации Департамента, за парты школьники вернутся за неделю - 28 октября", - сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что на текущий момент ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика - негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем работают по определенному регламенту.

Для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ с 30 до 40 млн грн. Уже почти на 32 млн грн закуплены дезинфицирующие и моющие средства для санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки во время образовательного процесса, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Теги: #школа #каникулы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 02.10.2020
В Киеве на карантин из-за случаев COVID-19 закрыты 4 школы, на дистанционном обучении 275 классов - Кличко

В Киеве на карантин из-за случаев COVID-19 закрыты 4 школы, на дистанционном обучении 275 классов - Кличко

16:34 23.09.2020
На дистанционное обучение перевели 23 школы в Киевской области

На дистанционное обучение перевели 23 школы в Киевской области

12:59 23.09.2020
В Киеве 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей – мэр Кличко

В Киеве 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей – мэр Кличко

12:32 21.09.2020
В Киеве пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей - Кличко

В Киеве пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей - Кличко

10:46 18.09.2020
Почти 6,5 тыс. школ имеют инклюзивные классы – Минобразования Украины

Почти 6,5 тыс. школ имеют инклюзивные классы – Минобразования Украины

16:56 17.09.2020
Vodafone Big Data Lab запустила пилотный курс подготовки специалистов по Big Data аналитике

Vodafone Big Data Lab запустила пилотный курс подготовки специалистов по Big Data аналитике

10:57 16.09.2020
K.Fund Хмельницкого запустил проект в школах Харькова, Черкасс и Кривого Рога по IT и предпринимательству

K.Fund Хмельницкого запустил проект в школах Харькова, Черкасс и Кривого Рога по IT и предпринимательству

10:24 16.09.2020
Минобразования планирует запустить "Новую украинскую школу" в базовой в 2022 году

Минобразования планирует запустить "Новую украинскую школу" в базовой в 2022 году

22:45 15.09.2020
Гендиректор Austrian Agricultural Cluster предложил создать в Украине школу для молодых фермеров

Гендиректор Austrian Agricultural Cluster предложил создать в Украине школу для молодых фермеров

15:13 12.09.2020
В Киеве 14 сентября школы работают "по тому же сценарию", как и на прошлой неделе – КГГА

В Киеве 14 сентября школы работают "по тому же сценарию", как и на прошлой неделе – КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

Прокуратура начала уголовное производство по фактам пыток гражданского населения в оккупированных районах Луганской области

Российские наемники открывали огонь возле Водяного, потерь нет

В ВАКС заявили о давлении на судей, рассматривающих дело о завладении средствами "Энергоатома"

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков договорился с главой МВД Великобритании о совместной борьбе с киберпреступностью и нелегальной миграцией

СБУ задержала двух иностранцев, планировавших создать в Украине ячейку международной террористической группировки неонацистов

Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

Михаил Жванецкий решил уйти со сцены, с телевидения и остаться просто писателем

У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача

В Киеве ночью и утром ожидается туман, уровень опасности желтый

ГБР расследует случай "дедовщины" в Киевской области, повлекший смерть нацгвардейца

НБУ в III кв. 22 раза предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам в рамках расследования преступлений в банковской сфере

Президентом НАНУ избран Анатолий Загородний

Почти 2 тыс. абитуриентов из оккупированных территорий зачислены на бюджет в украинские вузы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА