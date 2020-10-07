Аваков договорился с главой МВД Великобритании о совместной борьбе с киберпреступностью и нелегальной миграцией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в ходе встречи в Лондоне договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с трансграничной и киберпреступностью.

"С министром внутренних дел Великобритании Прити Пател… договорились отработать механизмы борьбы с трансграничной и киберпреступностью, нелегальной миграцией и оперативного обмена данными. Мы готовы сотрудничать в двустороннем порядке", - написал Аваков в своем Twitter в среду вечером.