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20:52 07.10.2020

Аваков договорился с главой МВД Великобритании о совместной борьбе с киберпреступностью и нелегальной миграцией

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Аваков договорился с главой МВД Великобритании о совместной борьбе с киберпреступностью и нелегальной миграцией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в ходе встречи в Лондоне договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с трансграничной и киберпреступностью.

"С министром внутренних дел Великобритании Прити Пател… договорились отработать механизмы борьбы с трансграничной и киберпреступностью, нелегальной миграцией и оперативного обмена данными. Мы готовы сотрудничать в двустороннем порядке", - написал Аваков в своем Twitter в среду вечером.

Теги: #сотрудничество #мвд #британия
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