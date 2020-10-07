СБУ задержала двух иностранцев, планировавших создать в Украине ячейку международной террористической группировки неонацистов

Служба безопасности Украины предупредила попытку создания в стране ячейки международной неонацистской группировки, причастной к совершению в разных странах мира террористических проявлений на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств.

"Оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, прибывших в Украину для привлечения местных жителей в ряды экстремистов. Свою противоправную деятельность иностранцы осуществляли в Киеве, Харькове и Львове. Они также подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призвали граждан к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов. Для распространения этого видео представители группировки привлекли участников специализированных сообществ в соцсетях", - сообщает пресс-служба СБУ.

Было установлено, что иностранцы пытались вступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который представители группировки планировали использовать в противоправной деятельности.

Все попытки создать ячейку группировки в Украине были задокументированы сотрудниками СБУ. Службой безопасности Украины на основании положений закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" вынесено решение о принудительном возвращении вербовщиков.