В Киеве ночью и утром ожидается туман, уровень опасности желтый

В ближайший час, с удержанием ночью и утром 8 октября, в Киеве ожидается туман. Видимость составит 200-500 метров (І уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется при остановке включать аварийную световую сигнализацию.