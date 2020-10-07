ГБР расследует случай "дедовщины" в Киевской области, повлекший смерть нацгвардейца

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве сообщили о подозрении солдату одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в Киевской области в причастности к смерти одного из военнослужащих части.

"По данным предварительного расследования, солдат 3 октября нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, осуществлял психологическое принуждение в отношении другого солдата. В частности, приказал ему выполнять физические упражнения в виде отжиманий от пола, после чего подал команду "Смирно" и кулаком нанес один удар в область грудной клетки", - сообщает пресс-служба ГБР.

В результате удара солдат потерял сознание. Меры экстренной медицинской помощи, проведенные бригадой скорой помощи, результатов не дали, была констатирована клиническая смерть потерпевшего.

"Солдат, который нарушил уставные правила взаимоотношений относительно другого солдата, что повлекло его смерть, задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. В уголовном производстве назначен ряд судебных экспертиз, в том числе направленных на установление причин смерти потерпевшего", - указывается в сообщении.

Подозреваемому инкриминируется ч. 3 ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.