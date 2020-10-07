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18:47 07.10.2020

Почти 2 тыс. абитуриентов из оккупированных территорий зачислены на бюджет в украинские вузы

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Почти 2 тыс. абитуриентов из оккупированных территорий зачислены на бюджет в украинские вузы

Почти 2 тыс. абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ) зачислены на бюджетную форму обучения в украинские вузы через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

"По предварительным итогам вступительной кампании-2020 по состоянию на начало октября в украинских высших учебных заведений на места государственного заказа поступило почти 2 тыс. человек с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Зачисление поступающих ВОТ продлится еще до 23 октября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, на данный момент на обучение через образовательный центр (ОЦ) "Крым-Украина" зачислено 381 человек, из ОЦ "Донбасс-Украина" - 1 572 человека.

Отмечается, что поступающие с оккупированных территорий в этом году, как и в прошлые годы, также имели возможность поступать в университеты по результатам ВНО. "Они учились в школах дистанционно и проходили тестирование вместе с другими его участниками. По данным Донецкого и Луганского департаментов образования, в течение 2019/2020 учебного года в школах на подконтрольных территориях на дистанционном образовании и экстернате обучалось 5 394 учащихся с временно оккупированных территорий.

Теги: #крым #абитуриенты #вузы #донбасс
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