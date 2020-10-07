Прокуратура начала уголовное производство по фактам пыток гражданского населения в оккупированных районах Луганской области

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по фактам жестокого обращения с гражданским населением и пыток со стороны оккупационной администрации в Луганской области.

"Грубые нарушения норм международного гуманитарного права в области защиты прав человека установлены прокурорами управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, по результатам обработки доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно имеющимся материалам, представители "министерства государственной безопасности" и "министерства внутренних дел" так называемой "ЛНР", контролируемые оккупационной администрацией РФ, незаконно задерживают граждан и, удерживая в подвалах, вынуждают их сознаваться в "шпионаже" в пользу Украины и "сотрудничестве" со Службой безопасности Украины.

"Гражданское население подвергают издевательствам и пыткам, применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом. Задержанных лишают пищи и доступа к туалету. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой", - указывается в сообщении.

Данные действия прямо запрещены ст. 147 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нормами международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими лицами.

На данный момент установлены жители города Луганск и области, которые пострадали от противоправных действий представителей оккупационной администрации РФ. По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям 3 управления ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Максимальное наказание за указанное уголовное преступление - 12 лет лишения свободы.