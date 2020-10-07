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18:07 07.10.2020

Российские наемники открывали огонь возле Водяного, потерь нет

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Российские наемники открывали огонь возле Водяного, потерь нет

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в среду, 7 октября, с начала суток по состоянию на 17.30, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь и ранений среди наших военных нет. Вражеские выстрелы не составляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

Обстрел велся вблизи с.Водяное Новоазовского района Донецкой области их стрелкового оружия.

В свою очередь, военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно со спасателями ДСНС ликвидируют три локализованных очаги пожаров вблизи с.Болотенное Станично-Луганского района, с.Екатериновка Попаснянского района и г.Попасная Луганской области. От ВСУ к тушению пожаров привлечено 130 человек и 5 единиц спецтехники.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали почти 8 га территории и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Спасатели Объединенных сил также проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома, еще на 7 объектах работы продолжаются.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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