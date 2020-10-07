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18:06 07.10.2020

Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось – источник

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Внесение экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ.

Теги: #розыск #рф #тихановская
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Интерфакс-Украина
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